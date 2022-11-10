世卫组织：全球在获得必需疫苗方面存在差距

2022 年 11月 10 日 星期四 , 07:46

2022 年 11月 10 日 星期四 , 07:46

世卫组织：全球在获得必需疫苗方面存在差距

哈通社/阿斯塔纳/11月10日--据联合国消息，世界卫生组织（世卫组织）周三发布的最新《全球疫苗市场报告》显示，有限的供应和不平等的疫苗分配意味着，低收入国家始终难以接种富裕国家需求的必需疫苗。

该报告首次研究了新冠疫情对疫苗市场的影响，并突显了世界各地在获得疫苗方面的差距。

世卫组织总干事谭德塞表示，健康权包括获得疫苗的权利。 他称，该报告表明自由市场的活力正在剥夺世界上部分最贫穷和最弱势群体获得疫苗的权利。

世卫组织称，有限的疫苗供应和不平等的分配造成了全球差异。

尽管低收入国家承受着大部分宫颈癌导致的疾病负担，但这些国家中只有41%引进了预防宫颈癌的人乳头状瘤病毒疫苗；而在高收入国家中，引进该疫苗的比例为83%。

去年的疫苗供应大约为160亿剂，约是2019年市场容量（58亿）的三倍；这些疫苗价值1410亿美元，是2019年市场价值（380亿美元）的近3.5倍。

疫苗的增长主要由新冠疫苗推动，这显示出疫苗生产为满足卫生需求而扩大的惊人潜力。

世卫组织呼吁各国政府、制造商和合作伙伴采取雄心勃勃的行动，确保公平获得疫苗，并改进应对未来大流行病的措施。