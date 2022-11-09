加拿大驻哈大使访问阿拉木图维和培训中心

2022 年 11月 9 日 星期三 , 11:30

2022 年 11月 9 日 星期三 , 11:30

加拿大驻哈大使访问阿拉木图维和培训中心

哈通社/阿拉木图/11月9日 – 加拿大外交官访问哈萨克斯坦阿拉木图维和部队培训中心。

据国防部消息，加拿大驻哈大使艾伦·汉姆森及驻哈武官二级上尉罗纳德·高蒂尔8日访问位于阿拉木图的维和部队培训中心，了解了该中心的工作情况。

维和培训中心负责人包尔詹·尼格梅图林上校向来宾介绍了隶属于国防部的这座培训中心的建立历史，以及其当前正在担负的各项任务和工作方向。

来访的外交官们还了解到了中心的培训方案，包括为执行联合国维和任务而开设的语言速成班和旨在保护平民的培训课程。

会议期间，双方讨论了维和任务中的性别问题。

加拿大是积极推动联合国第1325号《妇女 世界 安全》决议的国家。今年 6 月，在加拿大大使馆的支持下，阿斯塔纳和纽约的«联合国妇女署»机构合作，举办了有关该主题的课程。

会议结束时，加拿大驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使艾伦·汉姆森对维和培训中心的热情接待表示感谢，并表示愿意加深双方在这一领域的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】