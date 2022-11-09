哈萨克斯坦贸易部长会见俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区行政长官

2022 年 11月 9 日 星期三 , 11:59

2022 年 11月 9 日 星期三 , 11:59

哈萨克斯坦贸易部长会见俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区行政长官

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 —— 据总理官网消息，政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林9日会见俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区行政长官亚历山大·乌斯。

会谈中，双方就哈俄地区间相互合作发展问题进行了讨论。

2022年上半年，哈萨克斯坦与克拉斯诺亚尔斯克边疆区之间的贸易量较去年同期增长77.7%，达7521.77万美元。目前，共有200多家克拉斯诺亚尔斯克企业与哈萨克斯坦建立了合作关系。 据了解，2022年8月，阿克莫拉州和克拉斯诺亚尔斯克地区在经贸、科技和人文领域达成了合作协议。

会谈中，双方指出了哈俄两国在加强各领域合作关系的巨大潜力。 亚历山大·乌斯表示，俄方对开创新的市场和替代运输线具有浓厚的兴趣。此外，他还就克拉斯诺亚尔斯克投资环境进行介绍，并邀请哈萨克斯坦企业家参与铝加工和森林业领域的联合项目。

他还表示，该地区在机械制造、冶金、农业、食品加工和化工领域有着众多重要项目。

最后，双方为促进直接合作关系，就相互交换合作企业名单达成了共识。

【编译：小穆】