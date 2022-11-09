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国内外专家学者将齐聚阿斯塔纳交流不孕不育治疗方法

2022 年 11月 9 日 星期三 , 10:37
国内外专家学者将齐聚阿斯塔纳交流不孕不育治疗方法
2022 年 11月 9 日 星期三 , 10:37

国内外专家学者将齐聚阿斯塔纳交流不孕不育治疗方法

哈通社/阿斯塔纳/11月9日--哈萨克斯坦生殖医学协会第14届国际大会将于11月11-12日在阿斯塔纳举行。本届大会的主题为：不孕不育治疗的现代方法。

根据议程，大会将联合哈萨克斯坦和国际知名专家，着重探讨哈萨克斯坦不孕不育研究和生殖健康领域重要问题，深入讨论体外受精等辅助生殖技术可及性问题，并为国内国外参与者发表相关报告提供平台。

届时，哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特，国内主要科研临床中心负责人，来自哈萨克斯坦、葡萄牙、意大利、俄罗斯、白俄罗斯、以色列、英国、日本、美国等国家的生殖技术和不孕不育治疗领域知名专家学者， 产科医生，试管婴儿体外受孕中心代表等将参加本届大会。期间，将举办医疗技术研讨班，就产科、妇科领域和胚胎学热点问题进行交流。

大会期间，还将举办生殖医学产品展览，预计40多家国内外公司参展，其中包括国内试管婴儿体外受精研究中心和临床机构。

【编译：阿遥】


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