托卡耶夫总统出席阿特劳新建气化综合体投产仪式

2022 年 11月 8 日 星期二 , 17:49

2022 年 11月 8 日 星期二 , 17:49

托卡耶夫总统出席阿特劳新建气化综合体投产仪式

哈通社/阿特劳/11月8日 —— 据总统府新闻局消息，正在对阿特劳州进行工作视察的托卡耶夫总统出席了隶属于哈萨克斯坦石化工业公司（Kazakhstan Petrochemical Industries Inc）的气化工厂投产仪式。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KMG）董事会主席马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫向托卡耶夫总统就气化综合体发展前景进行了汇报。

据他介绍，4300多名工人参与了气化综合体建设工程。全面投产后，工厂将为631人提供稳定的工作岗位。此外，气化厂将通过加工田吉兹油田原料，每年生产50万吨聚丙烯。

穆尔扎哈利耶夫表示，该产量占全球聚丙烯产量的1%。这不仅保障国内需求，将有助于推动我国生产建筑、医疗、汽车组装和食品加工业领域聚丙烯产品的中小企业的发展。

据了解，该工厂引进了Lummus Technology 、Catofin和Novolen等公司的技术。目前，沙特、美国、比利时、韩国和中国等5个国家建设了该工厂。

【编译：小穆】