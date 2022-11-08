托卡耶夫总统会见阿特劳州公民代表并发表讲话

哈通社/阿特劳/11月8日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11月8日抵达阿特劳州首府阿特劳市，开始对当地进行视察。期间总统与当地公民代表举行了例行的会晤。

在会晤中，托卡耶夫总统谈到了他提出的《强有力的地区——国家发展的驱动力》原则，以及发展阿特劳州需要考虑的一系列问题。

总统强调指出，保障地区经济多元化将是推动当地经济发展的重要基础。

- 阿特劳州已经建成了«国立石化工业科技园»经济特区，并为在经济特区内注册运营的企业提供税收和海关方面的优惠政策。此外，国家还采取了多种方式吸引外来投资。其他重大投资项目也在筹备当中，这些项目的实施将有助于本地基础设施的发展、吸引投资和引进最新技术，并为当地创造数千个新的就业机会。这些项目对于区域经济的多元化非常重要，中央和地方政府因协同投资方尽快的落实相关项目。- 总统说。

总统表示，当前最紧迫的任务之一是增加石油储存设施的容量。由于缺乏储存空间，我国生产商被迫将开采出的原油立即进行出口。总统已经指示国家石油天然气公司（KazMunayGas）在保障环保要求的前提下，开展在阿特劳州建造大型储油设施的调研工作。

-能源部应与主要的石油开采企业就储存设施的建设进行谈判。石油领域劳动力市场上存在许多需要迅速解决的急迫问题，我们必须确保未来不会出现失业，这是非常关键的问题，需要政府予以高度的关注。我指示政府着手积极的与主要的外国企业就此开展工作。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

国家元首还关注了阿特劳州渔业发展的问题。他指出，虽然近期该地区鱼类加工和成品生产有所增长，整体上呈现出积极态势，但想要促进该行业的进一步发展，仍需要需要采取系统性措施。

- 首先，我们要保障在国际市场上备受欢迎的鲟鱼品种的数量的不断增加。今年，向扎伊赫河（俄罗斯称为乌拉尔河）流域投放了850万只育苗。这项工作需要持续开展。本地有两家属于国有的鲟鱼孵化场，但其设备已经非常陈旧，有必要对其进行现代化改造。通过吸引投资，建设新的育苗厂也很重要。目前本地两条河入海口的水深只有30-40厘米，这对鲟鱼的产卵造成了阻碍，政府有必要保障河流入海口水深处于合理位置。- 托卡耶夫总统说。

总统对阿特劳州的道路情况提出了批评，并强调指出，一个地区道路水平是体现其经济发展和居民福祉水平的最重要指标之一。

- 阿特劳州只有72%的州级公路质量水平处于中等以上，这个指标实在是很低。而国家级公路的情况也不尽如人意。阿特劳至阿斯特拉罕高速公路的修缮工作进展缓慢，政府需要确保按时、高质量地完成其建设工作。总的来说，阿特劳州的公里一直备受公众批评，但由于负责机构没有做好本职工作，问题一直没有得到有效解决。如果无法改善跨州和跨县公路的质量问题，想要实现区域社会经济的稳定发展就是空话，因此公路质量问题将由我亲自监督。- 托卡耶夫总统说。

总统还对阿特劳州农村地区的饮用水供应问题提出了批评，并指出有些区域甚至只能在特定时间获得清洁饮用水的供应。总统表示，这些是由于当地基础设施网络的年久失修所导致的，因此当地政府和中央需要高度关注阿特劳州供水系统的现代化更新改造问题。否则，未来五年内当地的缺水将达到40%的水平。托卡耶夫总统指示政府在未来的两年内为各类水利设施和供水系统的更新工作提供必要的资金。

托卡耶夫总统在讲话中还谈及了发展当地医疗保障系统的问题，并指出改善医疗基础设施将是未来几年内的首要任务。他表示，已经计划从2023年开始在阿特劳州建造一些新的医疗保健设施。

托卡耶夫总统还特别强调了目前在社会上引起高度关注的合成毒品扩散的问题，并指出了其对未成年人的高度危害性。总统要求内政部加大对此类新型毒品的打击力度。

-我们必须毫不妥协地与毒品作斗争。- 托卡耶夫说。

谈及当地的教育和文化发展，托卡耶夫总统表示，根据《舒适的校园》国家计划，2023年，将在阿特劳州建设11所新学校，资金由共和国预算提供，旨在解决当地教育基础设施不足的情况。他责成地方政府需严格控制计划项目的实施时间和质量，以实现教育基础设施的现代化，

与此同时，国家元首强调了提高职业和高等教育质量、加强自然科学和技术教育机构的重要性。总统指出，已经向西部地区提供了1万笔助学金，用于资助学生在职业学校和高等学府中求学。

托卡耶夫总统认为，阿特劳应该发展成为一个有吸引力的现代化城市，为所有居住在这里的居民提供方便舒适的生活条件。国家元首对阿特劳州的环境状况予以了特殊的关注，并特别批评了阿特劳炼油厂排放的有害废物经常超过限制标准的事实。

托卡耶夫总统警告该地区的大型生产企业，尤其是石油和天然气企业，在开展生产期间必须严格遵守环保要求。

总统还表示，扎伊赫河水位下降是令本地民众最为担忧的环境问题之一。由于河水水位的下降，近几年河流周边区域的自然情况出现了严重的衰退，污染指数也达到了最高的五级水平。

- 我曾多次在国际层面上提出过这个严重的问题。哈俄两国之间曾签署了几项合约，建立了一个法律框架来规范跨界河流的水资源利用和对其流域的生态保护问题。我们需要继续加强同邻国在这方面的合作，确保协议内容的有效实施。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调，阿特劳州除了石油天然气之外，还拥有丰富的旅游资源，只是这些资源未能得到有效地开发。总统指出，很少有人知道，基加奇河沿岸的荷花美景是多么诱人，因德尔的盐湖风光也一直鲜有人知，这些都证明了阿特劳州丰富的旅游开发潜力。

在会晤最后，托卡耶夫总统向与会的一批杰出公民颁发了国家荣誉和奖章。

【编译：木合塔尔·木拉提】



