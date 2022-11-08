突厥国家组织成员国之间将建立简化海关走廊系统

2022 年 11月 8 日 星期二 , 12:14

2022 年 11月 8 日 星期二 , 12:14

突厥国家组织成员国之间将建立简化海关走廊系统

哈通社/阿斯纳塔/11月8日 – 哈萨克斯坦政府《关于在哈萨克斯坦共和国政府和突厥国家组织政府之间建立简化海关走廊》的政府决议7日已发布在政务公开官网上，接受公众讨论和建议意见至11月11日。

根据这份公开文件，«简化海关走廊»体系将在哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯、土耳其和乌兹别克斯坦之间建立，之间简化上述五国之间相互贸易活动中的海关通关程序。

文件指出，«简化海关走廊»将是一个电子化的系统，将用于在货物流通过程中提前进行信息交换，且适用于所有类型的运输。

协议正式生效后，各国将有6个月的时间完成项目的试点测试和落实。其中，试点前3个月，协议各国海关必须满足信息交换的基本技术条件、完成传输数据的清单和结构以及确保最基础的信息安全要求；而剩余的三个月时间，则将用来确保项目的完全落实。

在协议框架内，上述五个国家的贸易经营者将在海关通关方面获得优先考虑，包括减少通关时间，以及对具有良好通关记录的经营者简化检查项目等。

协议还指出，若来自协议国家的相关货物必须得到仔细认真的检查，其也将处于优先检查顺位。

【编译：木合塔尔·木拉提】