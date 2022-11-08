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哈萨克斯坦总统抵达阿特劳州
2022 年 11月 8 日 星期二 , 10:45
2022 年 11月 8 日 星期二 , 10:45
哈萨克斯坦总统抵达阿特劳州
哈通社/阿特劳州/11月8日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日抵达阿特劳州，开始进行工作视察。
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