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哈萨克斯坦总统抵达阿特劳州

2022 年 11月 8 日 星期二 , 10:45
哈萨克斯坦总统抵达阿特劳州
2022 年 11月 8 日 星期二 , 10:45

哈萨克斯坦总统抵达阿特劳州

哈通社/阿特劳州/11月8日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日抵达阿特劳州，开始进行工作视察。


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