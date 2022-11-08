总理：哈萨克斯坦已准备好成为可再生能源发展的区域中心

哈通社/阿斯塔纳/11月8日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫出席在埃及举行的第27届联合国气候变化大会(COP27)，并发表了讲话。

120多个国家的代表参加了本次会议，各国元首和政府首脑发表«国家呼吁»，表达了各国在最紧迫的气候变化问题上的立场。

哈政府总理在致辞中指出，哈萨克斯坦将继续坚定遵守《巴黎气候协定》的宗旨和目标。