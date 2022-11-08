总理：哈萨克斯坦已准备好成为可再生能源发展的区域中心

2022 年 11月 8 日 星期二 , 11:05

2022 年 11月 8 日 星期二 , 11:05

总理：哈萨克斯坦已准备好成为可再生能源发展的区域中心

哈通社/阿斯塔纳/11月8日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫出席在埃及举行的第27届联合国气候变化大会(COP27)，并发表了讲话。

120多个国家的代表参加了本次会议，各国元首和政府首脑发表«国家呼吁»，表达了各国在最紧迫的气候变化问题上的立场。

哈政府总理在致辞中指出，哈萨克斯坦将继续坚定遵守《巴黎气候协定》的宗旨和目标。

-哈萨克斯坦制定了至 2060 年实现碳中和的目标。 在此背景下，计划在年底前通过低碳发展战略，中亚国家首次通过如此重要的文件将成为历史性时刻。-斯马伊洛夫说。

据其介绍，如今«绿色»能源在哈萨克斯坦总能源结构中的占比约为 3%。在这方面，计划将其产量提高 15%，即到 2030 年再增加7 吉瓦。 此外，计划在今年至少减少15%的碳排放。

-哈萨克斯坦具有成为世界«绿色»能源中心之一的巨大潜力。 因此，我们已准备好成为可再生能源发展的区域中心，并鼓励整个中亚向«绿色»技术过渡。-总理说。

与此同时，斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦特别注重增加«绿色»氢气的生产和出口问题。

-我想强调技术现代化的重要性，包括在《巴黎协定》框架下引入知识交流和转让«清洁»技术。-他说。

-我们还将在新环境法框架下采取措施，实施至2025年种植20亿棵树的宏伟目标。-他说。

政府首脑表示，哈萨克斯坦政府正在采取措施鼓励«绿色»投资，并且愿意将阿斯塔纳国际金融中心打造成«绿色»金融的独特区域投资中心。

总理指出，当今国际社会正在面临前所未有的挑战。

-因此，我们需要可持续和公平的大胆解决方案，以及公平的发展模式。哈萨克斯坦已准备好与所有国际伙伴就气候议程上的广泛问题建立合作。-总理说道。

【编译：阿依波塔】