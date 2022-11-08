阿拉木图举行免费赠书活动

2022 年 11月 8 日 星期二 , 10:31

2022 年 11月 8 日 星期二 , 10:31

阿拉木图举行免费赠书活动

哈通社/阿拉木图/11月8日--周一，在阿拉木图举行的Kitap Fest图书节期间，承办方为市民免费赠送3000多本各类题材的书籍。

据活动总协调人玛依拉·埃利扎诺娃介绍，由于今年是哈萨克斯坦儿童年，Kitap Fest图书节更加关注儿童文学的发展。本届图书节的显著特色之一，读者有机会通过以书易书、优惠购买或免费获赠等方式得到他们心爱的图书。

她表示，今年的图书上，组织方免费赠送了3000多本不同类型的图书。8年来，Kitap Fest不仅成为阿拉木图书迷们的最爱，也成为了让所有哈萨克斯坦人心仪的大型图书活动之一。

-2019年，我们在首都阿斯塔纳也举办了图书节，我们每年都在努力拓展活动边界，争取不断的发展。我们计划在不久的将来在全国其他城市和地区也举办Kitap Fest图书节，以满足大众对此的需求。-她说。

此外，今年的图书节上，首次举办了《乡书》行动，共征集了约600本书籍。未来，这些书籍将被赠送给乡村地区图书馆。

【编译：阿遥】