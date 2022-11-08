哈萨克斯坦与欧盟签署新能源领域战略伙伴关系文件

哈通社/阿斯塔纳/11月8日--哈萨克斯坦与欧盟就可持续原材料、蓄电池组和绿色氢价值链领域战略伙伴关系签署了一份谅解备忘录。

在埃及举行的全球气候变化大会（COP27）领导人峰会期间，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩签署了上述文件。

阿里汗·斯马伊洛夫在发言时强调了此备忘录的重要性。

-该文件的签署将为哈萨克斯坦和欧盟产业联盟之间建立金融与技术合作创造便利。总的来说，我国拥有对欧洲企业极具吸引力的所有必要因素，包括多样化的能源供应能力和高水平的过境运输潜力。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他同时表示，欧盟一直是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴之一，欧盟在我国对外贸易中的占比约为30%。

-我们都注意到了加强双方之间投资合作和促进相互贸易的潜力空间巨大。-他说。

乌尔苏拉·冯德莱恩表示，欧盟是哈萨克斯坦经济最大的投资者之一，此次签署的文件将会进一步扩大双边关系。

-事实上，我们正在开启本已深厚的双边关系新篇章。多年来，欧盟和哈萨克斯坦建立并发展牢固的经济联系。我们将共同致力于加强双方战略生产链的整合。这适用于稀土元素的开采、蓄电池组和绿色氢的生产。-她说。

据她介绍，这些生产链将成为引领全球绿色和数字化转型的引擎。

-众所周知，电池对于电动汽车或可再生能源储存有着特殊重要性。因此，现在正是加强双边合作的最佳时机。-乌尔苏拉·冯德莱恩说。

她强调双方签署的谅解备忘录旨在发展长期伙伴关系。

【编译：阿遥】



