托卡耶夫总统与曼格斯套州公民代表举行会晤

2022 年 11月 7 日 星期一 , 16:06

2022 年 11月 7 日 星期一 , 16:06

托卡耶夫总统与曼格斯套州公民代表举行会晤

哈通社/阿克套/11月7日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11月7日飞抵曼格斯套州首府阿克套市，开始对当地进行工作视察。

视察期间，托卡耶夫总统与当地公民代表举行了会晤，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出了曼格斯套州在全面发展方面所具备的丰沛潜力，并谈到了自己对这个自独立以来人口增长了2.5倍的地区未来社会经济发展方面的一些想法。

托卡耶夫总统首先关注了曼格斯套州加工工业和商业领域的发展问题。他表示，国家当前的首要任务之一，便是实现国家经济的多元化，并建立更多生产深加工产品的企业。

- 我们计划在2023~2026年间，实施29个投资万亿坚戈的项目，创造3000个长期就业岗位。我已经就确保项目的及时完成，向中央和地方政府下达了指示。曼格斯套州在创业方面潜力巨大，近几年当地生产总值中，中小企业的比重已经达到了32%，从业人员数量超过14万人。制造业、旅游业、经贸行业以及教育和医学领域的企业数量稳步增长，令人感到高兴。我认为，这些是本地区经济已经走上多元化道路的一个明证。更好的推动《我是创业者》国家项目的落实，将有助于进一步推动该地区中小企业的发展。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统表示，曼格斯套州拥有无与伦比的区位优势，完全有能力成为一个世界级的物流运输和中转枢纽。

- 海港之城阿克套，是哈萨克斯坦通向海洋的门户。在全球物流体系正在面临重塑的当下，里海的重要性急剧增加。我们打算吸引投资发展港口基础设施，打造集装箱和运输物流枢纽。有鉴于当前的世界市场形势，发展跨里海多式联运线路对我们来说非常重要，这方面已经与伙伴国家达成了相互理解。- 总统。

总统在讲话中谈及了道路质量问题，并指示政府加快几条重要高速公路的新建和修复工作。

托卡耶夫总统指出，阿克套港自由经济区是当前哈萨克斯坦投资、生产和纳税领域排名前三位的领先区域。总统强调，他已经确定了为经济特区未开发的地块提供基础设施的任务。

- 我认为政府需要延长经济特区的运作期限。哈萨克斯坦与外国合作伙伴之间投资合作的成功案例之一，便是曼格斯套州的«绿色»氢能源生产中心项目。上周，在欧洲理事会主席夏尔·米歇尔进行正式访问期间，哈萨克斯坦与投资该项目的德国-瑞典公司签署了一项协议。投资者不仅计划在曼格斯套州建立生产«绿色»氢气的工厂，还计划建设一个日处理能力为25.5万立方米的海水淡化厂，和一个40吉瓦的可再生能源站。该项目的实施，将在建设期间创造约3500个就业岗位，在设施投产后将新增1800个永久性就业岗位。哈萨克斯坦将在国内开展相关项目专业人员的准备和培训，并建设相应的基础设施。投资者也将在当地履行必要的社会义务。- 总统说。

国家元首谈及了曼格斯套州的供水系统和工程基础设施现代化问题，强调在2025年前，将在全地区实施9个海水淡化工程项目，完成4个主要的输水管道建设和改造，确保在五年内，为全州所有城市和乡镇提供干净的饮用水。

总统还关注了阿克套市和扎瑙岑市的发展等问题。

- 我们计划将阿克套发展为哈萨克斯坦的旅游中心之一。为此，海滨城市的建筑外观应该具有吸引力，并且展现出现代性。我们需要改善市区内的危房问题，目前已经指示政府指定一项关于阿克套市的住房现代化的特别计划。同时，扎瑙岑市的一体化发展也需要特别关注，这方面已经拨款超过5800 亿坚戈。对于这座城市来说，这是一笔大笔资金，需要明智地使用。- 他说。

总统还谈到了当地教育和医疗保健领域的发展。他强调，在《舒适的校园》国家计划框架下，将在三年内为曼格斯套州建设21所新学校，并考虑以公私合营形式开展学前教育机构的建设。

托卡耶夫总统还指出，目前已经向当地的教育领域提供了大笔的定向经费和拨款，用于培养急需的专业技术人才，以及为当地大学生提供教育补助等，但相关经费的拨付存在一些不到位的情况，他已责成中央和地方政府予以妥善解决。

- 地方青年培训经费、专家缺乏，从长远来看，与整个地区的发展都是息息相关的问题。因此，该地区的领导者需要仔细考虑它们。 - 托卡耶夫总统说。

总统还表示，要为当地有志青年前往更发达地区深造和就业等创造条件和采取激励措施，增加其视野和专业能力，使他们今后能够更好地为国家的繁荣发展贡献自己的力量。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，医疗保健系统的发展是曼格斯套州另一个需要关注的重要领域。目前，根据总统的指示，曼格斯套州穆纳伊勒区正在建设一座全新的中心医院。

总统认为，有必要向该地区增加提供配备必要设备的救护车服务和医疗车辆， 以及考了在州首府建设更多综合医院和急诊站的问题。

谈及曼格斯套州的农业潜力，托卡耶夫总统指出，农工综合体是我国经济发展的战略重点之一。而曼格斯套州在这方面具有巨大而发展潜力。

- 我们有着一切必要的潜力。首先，我们必须为自己的国家提供物美价廉的食品。这个问题在曼格斯套州地区尤为重要。曼格斯套州每年进口近1亿美元的食品。较高的对外依存度，使得食品市场受到外来产品价格的高度影响，年初以来产品价格涨幅已超过20%。这种情况是由该地区的位置和物流问题引起的。曼格斯套州 在哈萨克斯坦的运输和过境战略中发挥着重要作用。因此，有必要提高食品进出口能力。- 托卡耶夫说。

与此同时，国家元首还谈到了曼格斯套州旅游业的发展和环境状况等问题。托卡耶夫总统指出，旅游业正在成为全球经济发展的重要一环，而拥有美丽海滩、诸多美景和神奇自然风光，以及大量人文历史遗迹的曼格斯套州，在这方面同样潜力无限。

总统还关注了保护里海的生态平衡和生物多样性的问题，并指出这是当地的一项重要任务。

- 近几年里海区域出现海豹和鱼类大规模死亡的案例越来越多。人类活动和环境条件的变化导致了这种现象。里海海豹被列入哈萨克斯坦红皮书，我非常关注对这个物种丰富度的保护和恢复问题。今年夏天，我参观了中亚生态研究所，该研究所正在积极研究海豹数量下降的原因。针对这一重要问题，需要综合的科学治理。我们正计划在曼格斯套建立保护海豹种群的国家自然保护区。- 托卡耶夫说。

此外，总统还谈到了打击非法捕鱼，以及研究里海海平面下降原因和后果的必要性。他提议成立一个专门从事里海的研究的国家科学研究所。

国家元首在讲话中着重强调了发展政治责任文化的必要性，并感谢曼格斯套州公民群体在表达诉求和对话协商中展现出的社会责任感和公民意识。

- 一月事件当中，曼格斯套州公民们体现除了对国家命运的高度责任感，堪称模范。在那些日子里，这片区域没有发生任何伤亡情况，国家机关和公共设施没有遭到袭扰。这是真正的为国为民的责任心！这个世界上，人的生命始终是最珍贵的。任何问题，都可以通过理性对话的方式予以解决，而不是诉诸于喧闹和争吵。我们的国内外政策，都基于这一立场。- 托卡耶夫总统说。

谈及近期发生的矿难事故，总统在指出，矿业企业安赛乐米塔尔铁米尔套的事故频率正在变得频繁，尽管国家机构一再发出警告和指示，但情况并没有改善。托卡耶夫总统认为，有必要对该企业进行全面审核，特别是要彻查其对劳动安全规范和环保要求的遵守情况。

- 必须尽一切努力确保此类悲剧不再发生。我们公民的健康和生命是最重要的。- 他说。

见面会最后，托卡耶夫总统向一批曼格斯套州杰出人士颁发了国家荣誉和奖章。

【编译：木合塔尔·木拉提】