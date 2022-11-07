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美国计划为哈萨克斯坦援助一批辉瑞疫苗

2022 年 11月 7 日 星期一 , 15:15
美国计划为哈萨克斯坦援助一批辉瑞疫苗
2022 年 11月 7 日 星期一 , 15:15

美国计划为哈萨克斯坦援助一批辉瑞疫苗

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 – 美国可能将会向哈萨克斯坦援助一批辉瑞（Pfizer）疫苗。

哈萨克斯坦政府在政务公开官网上公布了《哈萨克斯坦政府与美国卫生与公众服务部之间的人道主义援助协议》。

根据该协议，美国联邦政府将为哈萨克斯坦提供一批在美国已经获得为5~11岁儿童预防COVID-19 而接种的紧急使用许可的辉瑞－生物科技（Pfizer-BioNTech）疫苗。

哈萨克斯坦方面将负责根据双方协议开展疫苗接种工作。同时，两国政府将采取必要措施，保障及时的完成疫苗的运输工作。

协议同时指出，在该协议框架下提供给哈萨克斯坦的疫苗，将无需缴纳关税和其他费用。

哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特代表哈萨克斯坦政府签署了这份文件。

截止11月21日，该协议文本将在政务公开网站上予以公示，并接受公众讨论和建议意见。

值得一提的是，目前辉瑞疫苗是哈萨克斯坦境内唯一获准为未成年人（12岁以上）和孕妇提供接种的2019冠状病毒疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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