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托卡耶夫总统抵达曼格斯套州

2022 年 11月 7 日 星期一 , 12:30
托卡耶夫总统抵达曼格斯套州
2022 年 11月 7 日 星期一 , 12:30

托卡耶夫总统抵达曼格斯套州

哈通社/阿斯塔纳/11月7日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日抵达曼格斯套州，开始进行工作视察。


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