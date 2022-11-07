联合国气候变化大会在埃及沙姆沙伊赫开幕 各方呼吁落实行动计划

2022 年 11月 7 日 星期一 , 11:15

2022 年 11月 7 日 星期一 , 11:15

联合国气候变化大会在埃及沙姆沙伊赫开幕 各方呼吁落实行动计划

哈通社/阿斯塔纳/11月7日-- 当地时间6日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)在埃及海滨城市沙姆沙伊赫拉开帷幕。

据中新网报道，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔在大会开幕式上发表讲话指出，这次大会应使世界转向实施先前商定的行动计划，以应对人类面临的最大挑战——气候变化。

COP27将是一场关于如何落实《巴黎协定》的大会。各国需要通过立法、政策、司法途径等，表明如何在本国开始实施《巴黎协定》。

主席国埃及将本次大会的口号定为«共同实施»，而资金正是确保各项气候应对措施«落地、及时并成规模地»实施的关键。

埃及外交部长兼COP27主席萨迈赫·舒凯里指出，发达国家应兑现每年为支持发展中国家适应气候变化而提供1000亿美元的承诺，同时，资金问题也必须成为讨论的中心，并表示在接下来的两周内进行的谈判有望取得丰硕成果。

萨迈赫·舒凯里呼吁，尽管我们当前面临挑战，但不作为是短视的，只能延缓气候灾难，我们必须找到同时关注不止一件事的能力。

根据大会议程，COP27将于11月6日至18日举行。来自190多个国家的代表、区域和国际组织的代表及各界人士约4万人将参加此次大会。