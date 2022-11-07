政府总理召开会议讨论教育领域热点问题

哈通社/阿斯塔纳/11月7日—哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫日前主持召开政府会议，讨论教育领域热点问题。

会上，教育部部长提议，在国家采购框架内，允许在私立学校读书的社会弱势群体家庭孩子获得大众教育基金的帮助（校服、伙食等）。

据悉，目前，这一项目只适用于公立学校学生。

政府总理对这一提议表示支持。

此外，会议还拟定实施一种新机制，为来自困难家庭、无法进入国家资助幼儿园的儿童支付餐费。

会议提议，这项措施拟于 2023年初启动的《家庭数字卡》计划框架内实施。

阿里汗·斯马伊洛夫指示完成国家机构必要信息系统的整合，并制定完善相关融资机制。

同时，他提请注意有必要确保对资金支出进行有效控制，以阻断资金的滥用。

-根据总统下达的任务，我们为教育事业的发展划拨了大量资金，并正准备为实施新项目追加额外资金，但必须确保资金使用质量和对其有效的监管。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

此外，会议还讨论了在中央层面启动解决公立幼儿园入园排号挤压问题，这将节省预算资金并排除名额分配中滋生的腐败风险。

具体来说，计划通过二级银行和Egov门户网站申请加入排列并接受适当的转介。

阿里汗·斯马伊洛夫支持这一提议，指出在新系统中确保完整的组织秩序的重要性，包括避免双重排队，核实儿童数据等。

【编译：阿遥】



