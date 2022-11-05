托卡耶夫：正义理念应成为哈萨克斯坦国策的核心

2022 年 11月 5 日 星期六 , 18:07

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托卡耶夫：正义理念应成为哈萨克斯坦国策的核心

哈通社/阿斯塔纳/11月5日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日公开签署今年六月举行的宪法修正案全民公投之后通过的六项重要法案。

法案签署仪式上托卡耶夫总统表示，公投结果为政府部门之间建立新的联系模式提供了机会，为公民参与国家管理铺平了道路，并且加强了对人权和自由的保护体系。

-宪法改革标志着哈萨克斯坦历史上新时代的开始，稳定了过去三年的政治变化，为进一步加强我们的国家奠定了坚实的基础。今后，我们将严格遵循公平、透明和同情原则，我们通过公投证明了我们可以承受前所未有的外部和内部挑战。我们已经开始实施了宪法改革。-总统说。

-与此同时，人权代表的地位、权威和独立性保障首次在宪法层面得到了确认。-他说。

国家元首表示，议会通过的每项立法倡议的人文和人权保护方向都很明确。根据修正案，宪法法院将从2023年1月1日开始其工作。自此，每个公民都可以直接通过该机构保护其宪法权利和自由。

托卡耶夫总统指出，总检察院的执法职能也得到了加强，进一步综合加强这方面的工作始终是国家的优先方向。我国的主要财富是人民及其舒适的生活。在这方面，宪法最近出台的新规定具有特别意义。

-在宪法中，我们明确指出土地及其资源、水源、动植物和其他自然资源均属于人民，并且在此基础上，我们启动了一个名为《为了儿童》的国家基金。 国家的伟大体现在每个家庭和每个公民的福祉上。 因此，国家的经济首先应该为人民的利益和福祉服务。-他说。

总统指出，正义理念应成为哈萨克斯坦国策的核心。

-社会正义的基础是符合时代要求的法律、全面打击腐败、公民的辛勤劳动和青年对接受高等教育的意愿，国家应尽一切可能实现这一概念。-托卡耶夫总统说道。

他还指出，议会通过的法律规定了哈萨克斯坦向混合选举制度过渡的程序。今后，马吉利斯（议会下院）和州级地方议会的部分议员，以及所有县级地方议会议员都将在单一授权选区选举产生。 因此，代表机构能够成为真正的人民权力的分支。

据总统介绍，还将选举具有地区意义的城市和县城的领导人。这不仅是乡长选举顺理成章的延续，也是希望使国家行政制度民主化的明确表现。

总统认为，宪法改革将加强国家结构的基础，为民间社会的发展铺平道路，并能够建立全国对话机制。总的来说，这有助于增加人民的福祉，使国家的未来更加光明。

在签署法案之前，总统向在短时间内高质量地通过这些重要法案的议员们，卓有成效地完成工作的国家社会信任会议成员，以及积极参与这项工作的所有公民表示了感谢。

最后，总统签署了以下六项根据宪法修正案全民公投结果制定并通过的法案：

1. 《关于哈萨克斯坦共和国宪法法院》的哈萨克斯坦共和国宪法性法案；

2.《关于哈萨克斯坦共和国人权专员》的哈萨克斯坦宪法性法案；

3.《关于检察院》的哈萨克斯坦宪法性法案；

4.《关于对哈萨克斯坦共和国部分宪法就落实总统于2022年3月16日发表的国情咨文进行补充修改》的哈萨克斯坦共和国宪法；

5.《关于对哈萨克斯坦共和国部分法律条款就落实总统于2022年3月16日发表的国情咨文进行补充修改》的哈萨克斯坦共和国法案；

6.《关于对哈萨克斯坦共和国行政违法法典进行补充修改》的哈萨克斯坦共和国法案。

【编译：阿依波塔】