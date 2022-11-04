托卡耶夫总统：哈萨克斯坦将坚定保持民主化改革总路线不动摇

2022 年 11月 4 日 星期五 , 15:20

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托卡耶夫总统：哈萨克斯坦将坚定保持民主化改革总路线不动摇

哈通社/阿斯塔纳/11月4日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日在总统府举行了每年一次的同各国驻哈外交使节团成员的会晤。

托卡耶夫总统向与会的各国使节表示了感谢，并表示，与各国使节团的例行会晤已经成为了加深哈萨克斯坦同各个国家之间友好合作关系的良好传统。

托卡耶夫总统向各国驻哈外交使节团和国际组织在哈代表团的负责人们表示，目前哈萨克斯坦正在推进涵盖各个领域的大规模政治体制改革工作。其中，总统着重提及了人权领域的改革，特别是死刑的废除、宪法修订案的通过、人权问题专员的作用和地位的提升等。

- 我们始终严格的秉持《我们各不相同，但我们完全平等》的准则。因此，正在实施一系列举措以实现强化公民社会的作用、凝聚各种社会力量、落实《倾听人民声音的政府》的原则的目标。- 国家元首说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦将坚定的保持实现民主化和全面社会政治改革的总路线，绝不发生动摇。

- 新的政治模式，将保障哈萨克斯坦政权的定期轮替，确保现有的政府结构不断向着民主化的方向发展进步。几周后将要举行的非例行总统选举，也将体现出这些变化。此次选举，将为哈萨克斯坦建立一个新的政治传统，开辟哈萨克斯坦新政治时代的道路。我们的首要目标，是建立一个能够为每一名公民创造均等条件和机会的、公正的哈萨克斯坦。公正思维，今后将成为增加国民收入，及时的关注公民需要和诉求的哈萨克斯坦所有国家政策的根基。我和我的团队，将为确保此次选举的公开和公正，创造所有的条件。- 托卡耶夫总统说。

国家元首强调指出，哈萨克斯坦实施的新经济方向，旨在确保建立真正的自由市场经济。

- 使经济摆脱垄断是我们国家的首要任务。我们在这一方向上的努力是正确的，主要国际金融机构对哈萨克斯坦为刺激经济增长而采取的措施予以了积极评价，并确认哈萨克斯坦主权评级为«稳定»。我们遵循开放经济的原则，同全球 180 个国家开展贸易。尽管全球经济动荡，我们的非石油产品出口仍增长了约 40%。哈萨克斯坦将进一步加强自身在中亚吸引投资方面的领导地位。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统特别指出了哈萨克斯坦在保障国际粮食安全方面的作用，并指出哈国在农业、工业、能源和«绿色»金融等领域具有巨大潜力。总统提请各国关注在这方面与哈国开展经贸合作的前景。

- 哈萨克斯坦每年出口超过 500 万吨小麦和 150 万吨面粉。哈萨克斯坦不仅是世界十大粮食出口国之一，也是最大的亚麻籽和油籽出口国之一。不过哈萨克斯坦也有着大量进口国外食品，并因此导致通胀上升的情况，这令我们感到担忧。专家指出，哈萨克斯坦的通胀受外部因素影响较大。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫强调了交通物流业在哈国经济中的特殊作用。总统表示，该行业对区域联系的发展起到了巨大的作用。

- 目前，中国-欧洲走廊陆上过境运输的80%以上畅通无阻地通过我国。据世界银行称，运输和过境潜力的发展，可以令中亚国家的整体 GDP 实现 15% 的增长。哈萨克斯坦已经在«一带一路»倡议的实施中发挥了重要作用。此外，被称为«中间走廊»的跨里海国际运输路线的重要性正在增加。我们必须共同努力开发这一领域，这对我们的能源和粮食供应的多样化和安全至关重要。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还呼吁各国使节关注同萨姆鲁克-卡泽纳国家基金的有效合作，并指出该基金拥有超过700亿美元的资产，是全球三十大独立基金之一。

- 目前该基金正在实施旨在提升其透明度和销量的全面转型工作。这其中，对基金投资组合公司的私有化便是主要的举措之一。基金旗下的主要资产，如国家石油公司、航空公司和铁路公司，将很快成为上市企业。石油领域的旗舰企业《哈萨克斯坦国家石油天然气公司》将于年内在哈萨克斯坦进行首次公开募股（IPO）。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还谈到了区域议程上的热点问题。他表示，在全球空前动荡的局势下，哈萨克斯坦保持着平衡、多边和建设性的外交政策。

- 哈萨克斯坦秉持和平、合作和信任的价值观。我们支持以《联合国宪章》和国际法为基础的国家平等、主权和领土完整原则。- 总统说。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫强调，如今的哈萨克斯坦和中亚地区是是开放的，愿意与所有有意愿的国家和组织建立互利合作。

- 随着中亚在地区和全球层面重要性的不断增长，C5+模式成为了与合作伙伴之间扩大合作水平的新方案。在这一模式的框架下，我们与美国、日本、韩国，以及随后的中国、印度、俄罗斯和欧盟等众多国家和地区联盟建立了积极地合作关系。作为中亚经济的领头羊，哈萨克斯坦将继续区域和全球发展，以及中亚同各大洲、文化和民族之间的相互交融亲近做出贡献。我们将继续与包括东盟、中东、非洲和美洲在内的国际社会所有成员积极合作。- 国家元首说。

托卡耶夫总统明确了哈萨克斯坦将继续深化同联合国、亚信、独联体、上合组织、突厥国家组织以及其他各种国际和区域组织之间的合作关系的意愿。

同时，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，哈萨克斯坦将始终保持与联合国的密切合作，支持和遵守《不扩散核武器条约》的主要原则。

- 我们注意到关于使用核武器的危险言论的增加。我们必须记住，原子能是人类的一项伟大成就，它应该也只能用于人民的和平生活，而不是成为破坏性的武器。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还表示，外交始终是管理国际关系、减少威胁、加强安全与繁荣的唯一手段。

- 我们应努力永久加强哈萨克斯坦与诸位的国家和组织之间的友好互利关系。来自诸位外交人员的专业帮助在开展共同努力方面非常重要。请相信，我的团队，以及哈萨克斯坦政府将会对诸位的所有建设性的倡议予以充分的回应和支持。我将与诸位所代表的国家和政府领导人继续开展建设性的对话和伙伴关系。- 托卡耶夫总统说。

会晤最后，外交使节团元老——巴勒斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使蒙塔泽·阿布·扎伊德发表了讲话。

总统与所有与会人士合影留念。

【编译：木合塔尔·木拉提】