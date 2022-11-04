哈萨克斯坦正在制定媒体记者地位法草案

2022 年 11月 4 日 星期五 , 13:50

2022 年 11月 4 日 星期五 , 13:50

哈萨克斯坦正在制定媒体记者地位法草案

哈通社/突厥斯坦/11月4日 – 哈萨克斯坦正在制定一项旨在明确保障和提升媒体记者社会地位的法律草案。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达尔汗·克德尔艾里4日在突厥斯坦与当地主要媒体负责人举行了会晤。

会上，新闻部长向各个媒体的代表介绍了当前新闻部正在开展的一些工作的进展情况。

达尔汗·克德尔艾里着重阐述了其中有关媒体记者培养、提升传媒从业者专业水准以及提升媒体及记者地位有关的计划。

- 将呈报给马吉利斯（议会下院）审阅的有关大众媒体的法律草案，其主要制定方针就是实现媒体记者地位的提升。法案首先关注为记者创造友好的社会情境，并在记者获取低息贷款和住房方面提供帮助。但是这些措施，并不意味着会限制记者的言论自由。- 他说。

达尔汗·克德尔艾里强调，新法案将着重保护媒体记者在获取信息和传播信息方面的权利。

- 我们将尽可能缩减政府机关答复记者问询的时间。凡是所有记者需要了解和调研的信息，记者都将能够及时的掌握。- 部长说。

会谈期间，达尔汗·库安德克吾勒听取了各个媒体负责人就其部门相关情况的介绍，以及这些媒体对各领域问题的建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】