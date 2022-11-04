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国家元首将在总统府会见外国外交使团团长

2022 年 11月 4 日 星期五 , 11:30
国家元首将在总统府会见外国外交使团团长
2022 年 11月 4 日 星期五 , 11:30

国家元首将在总统府会见外国外交使团团长

哈通社/阿斯塔纳/11月4日--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今天将在总统府会同驻哈萨克斯坦外交使团团长举行例行会晤。




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