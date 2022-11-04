哈萨克斯坦外交部部长对阿联酋进行工作访问

哈通社/阿斯塔纳/11月4日--据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德日前对阿联酋进行了工作访问，出席了政府间经贸合作委员会第9次会议和第五轮政治磋商。

访问期间，穆赫塔尔·特列吾别尔德会见阿联酋外交与国际合作部部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎伊德·阿勒·纳哈扬。双方就进一步发展双边合作关系的前景展开了讨论，并就国际热点问题交换了意见。穆赫塔尔·特列吾别尔德向阿联酋方面递交了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬的信函。

参加政治磋商的阿联酋代表团由阿联酋能源与基础设施部部长苏海尔·马兹鲁伊率领。双方指出两国在国际舞台上一直保持着高水准的相互理解与支持关系，建立了密切的高层政治对话，就多边框架内进一步发展高效的伙伴关系达成广泛共识。

此外，在穆赫塔尔·特列吾别尔德和苏海尔·马兹鲁伊的共同主持下，举行了政府间委员会第9次会议。作为会议结果，双方签署了相关备忘录。政府间委员会批准了哈萨克斯坦和阿联酋之间多个投资、经贸和文化人文合作协议，讨论了教育科学、农业、能源和再生能源、采矿冶金、交通物流、建筑等领域开展有发展前景的联合项目事宜。

2002年前6个月，阿联酋对哈萨克斯坦直接投资同比增长2倍，达1.287亿美元。截至今年8月底，两国之间贸易额达5.501亿美元（出口额为5.146亿美元，进口额为3550万美元）。

【编译：阿遥】



