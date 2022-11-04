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阿拉木图将于明年恢复举办因新冠疫情而暂停的《亚洲之声》国际音乐节

2022 年 11月 4 日 星期五 , 10:30
阿拉木图将于明年恢复举办因新冠疫情而暂停的《亚洲之声》国际音乐节
2022 年 11月 4 日 星期五 , 10:30

阿拉木图将于明年恢复举办因新冠疫情而暂停的《亚洲之声》国际音乐节

哈通社/阿拉木图/11月4日 – 阿拉木图将恢复举办《亚洲之声》和《青年之翼》音乐节。

据《亚洲之声》国际艺术节社会基金副总裁铁米尔兰·托列艮诺夫介绍，该基金已于今年成立，并正在同阿拉木图市政府和哈萨克斯坦文化和体育部就恢复举办《亚洲之声》和《青年之翼》音乐节的事宜进行洽谈。

托列艮诺夫表示，席卷全球的新冠疫情导致了《亚洲之声》音乐节的暂停，并且非常令人遗憾的，该国际音乐节的三位创始人中的两位——穆拉特·叶尔哈利耶夫和亚历山大·帕纳莫列夫也在疫情期间离世。

- 不过，第三位创始人伊琳娜·科维里亚科已经在我们的协助之下，重组了组委会。也就是说，今年，《亚洲之声》、《青年之翼》商标的所有权利均已恢复。并且，我们在今年建立了《亚洲之声》国际音乐节社会基金。目前，正在同文体部和阿拉木图市政府就重新举办这两个音乐节进行洽谈。- 他说。

根据托列艮诺夫的说法，明年，这两项知名的音乐节活动将有望在阿拉木图重启。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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