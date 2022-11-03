巴基斯坦前总理伊姆兰·汗腿部中弹受伤

2022 年 11月 3 日 星期四 , 21:55

2022 年 11月 3 日 星期四 , 21:55

巴基斯坦前总理伊姆兰·汗腿部中弹受伤

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 —— 据外媒综合报道消息，巴基斯坦前总理伊姆兰·汗的车队当地时间3日在该国东部遭到枪击。

据法新社，助手称，伊姆兰·汗是在一场政治集会上遭遇中枪。《每日电讯报》援引巴基斯坦媒体报道称，载有伊姆兰·汗的车辆途经瓦济拉巴德(Wazirabad)时，身份不明的武装分子向车辆开火。

英国天空新闻网报道称，伊姆兰·汗腿部中弹受伤。

BBC称，伊姆兰·汗所在的巴基斯坦正义运动党的成员透露，另有约4人受伤，但没有人死亡。

伊姆兰·汗的高级助手称，一名涉嫌袭击的男子已中枪身亡，但尚不清楚是谁开枪射击了这名男子；另有一名男子被警方拘留。

他的支持者指控称这是一次“暗杀企图”。

枪击事件后，巴基斯坦现任总理夏巴兹刚刚在社交媒体发文表示，强烈谴责向正义运动党主席伊姆兰·汗开枪的事件，并称已指示内政部长立即就该事件作报告。

夏巴兹还称，为伊姆兰·汗和其他受伤人员的康复和健康祈祷。他表示，将向旁遮普政府提供安全和调查所需的一切支持，“暴力不应在我们国家的政治中占有一席之地”。