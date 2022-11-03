马拉多纳“上帝之手”比赛用球将拍卖

2022 年 11月 3 日 星期四 , 19:57

2022 年 11月 3 日 星期四 , 19:57

马拉多纳“上帝之手”比赛用球将拍卖

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 —— 据外媒综合报道，阿根廷已故足球明星马拉多纳被称为«上帝之手»进球所用的足球，将于11月16日在英国伦敦拍卖，预计将拍出250~300万英镑。

美联社报道，这场比赛的唯一用球被突尼斯籍主裁判阿里·本·纳赛尔收藏。纳赛尔最近决定交由格雷厄姆·巴德拍卖行拍卖。

纳赛尔在一份声明中说：

-这颗足球是国际足球历史的一部分，现在是时候与世界分享它了。

正式拍卖定于11月16日举行，几天后，2022年卡塔尔世界杯将开幕。格雷厄姆·巴德拍卖行预计，这颗足球将以250万至300万英镑的价格成交。

马拉多纳上演“上帝之手”时穿的球衣今年5月在苏富比拍卖行拍出714.25万英镑，创下当时体育纪念品拍卖价格最高纪录。

据悉，1986年6月22日，墨西哥世界杯四分之一决赛，阿根廷对阵英格兰，马拉多纳在下半时用一个隐蔽的抬手动作把球拍入英格兰队球门，主裁判视线不佳，判定进球有效。马拉多纳赛后开玩笑说，那个球是在“一点马拉多纳的头和一点上帝的手”帮助下进门的。“上帝之手”由此得名。