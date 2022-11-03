Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  政府

政府总理召开工作会议 讨论食品价格上涨问题

2022 年 11月 3 日 星期四 , 16:10
政府总理召开工作会议 讨论食品价格上涨问题
2022 年 11月 3 日 星期四 , 16:10

政府总理召开工作会议 讨论食品价格上涨问题

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫3日主持召开工作会议，讨论具有社会重要意义民生食品价格上涨问题。

消息称，中央国家机构和地方政府领导人出席会议。

贸易和一体化部第一副部长阿尔曼·沙哈利耶夫表示，根据今年前10个月的数据，国内食品通胀达20.5%。上个月，具有社会重要意义民生食品价格环比上涨0.8%。其中，鸡蛋价格上涨7.6%、面粉上涨3.9%、小米上涨3%、牛奶上涨2.2%。

据他介绍，为稳定食品价格，相关部门计划下调粮食和饲料，以及葵花籽油的价格。

会上，农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫就民生食品价格上涨分析结果，以及稳定价格措施和国家补贴问题进行了汇报。

此外，竞争保护和发展署第一副署长鲁斯塔姆·阿赫梅托夫就反垄断措施进行了介绍。

会议还听取了乌勒套州、库斯塔奈州和阿特劳州州长就地方市场情况报告。

根据会议结果，政府总理向与会者下达了具体工作指示。

【编译：小穆】

相关新闻
2022年前10月哈萨克斯坦短期经济指标为103.1%
参议院议长会见突厥国家议会大会代表
2022年9月哈萨克斯坦车辆登记数量同比增加10.9%
比利·简·金杯排名：哈萨克斯坦女子网球队跻身TOP10
全国约有70万人获得指定社会保障金
阿拉木图维和训练中心开展保护平民国际培训
哈萨克斯坦有机农业出口额大增 欧洲是主要方向
总统选举-2022：在乌克兰的哈萨克斯坦公民需前往华沙参与投票
焦点
1 日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋
2 马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使
3 哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份
4 联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来
5 哈萨克斯坦有机农业出口额大增 欧洲是主要方向

时事新闻