政府总理召开工作会议 讨论食品价格上涨问题

2022 年 11月 3 日 星期四 , 16:10

2022 年 11月 3 日 星期四 , 16:10

政府总理召开工作会议 讨论食品价格上涨问题

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫3日主持召开工作会议，讨论具有社会重要意义民生食品价格上涨问题。

消息称，中央国家机构和地方政府领导人出席会议。

贸易和一体化部第一副部长阿尔曼·沙哈利耶夫表示，根据今年前10个月的数据，国内食品通胀达20.5%。上个月，具有社会重要意义民生食品价格环比上涨0.8%。其中，鸡蛋价格上涨7.6%、面粉上涨3.9%、小米上涨3%、牛奶上涨2.2%。

据他介绍，为稳定食品价格，相关部门计划下调粮食和饲料，以及葵花籽油的价格。

会上，农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫就民生食品价格上涨分析结果，以及稳定价格措施和国家补贴问题进行了汇报。

此外，竞争保护和发展署第一副署长鲁斯塔姆·阿赫梅托夫就反垄断措施进行了介绍。

会议还听取了乌勒套州、库斯塔奈州和阿特劳州州长就地方市场情况报告。

根据会议结果，政府总理向与会者下达了具体工作指示。

【编译：小穆】