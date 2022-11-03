电影《穆哈哈利》参加巴塞罗那亚洲电影节

2022 年 11月 3 日 星期四 , 11:55

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电影《穆哈哈利》参加巴塞罗那亚洲电影节

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 – 哈萨克斯坦电影《穆哈哈利》正在参加著名的巴塞罗那亚洲电影节(Barcelona Asian Film Festival)。

据哈萨克电影公司消息，每年一度的西班牙巴塞罗那亚洲电影节10月26~11月6日在该国首都巴塞罗那举行，来自25个亚洲国家的100多部影片参展。

据悉，巴塞罗那亚洲电影节将会根据影片内容分为5大类，共15个奖项。此外还有亚洲电影大奖协会设立的亚洲电影奖和回顾奖等。

为纪念哈萨克斯坦著名诗人穆哈哈利·玛卡塔耶夫90周年而制作的传记电影《穆哈哈利》也参加了此次电影节。影片主要聚焦了诗人穆哈哈利·马卡塔耶夫人生最后几年的时光，尤其对其命运具有重要影响的哈萨克苏维埃作家协会会议前后发生的故事。

该片由哈萨克电影制片厂制作，导演为波拉特·卡里姆别托夫。主要演员包括阿斯兰别克·詹巴拉耶夫、托勒哈奈·贝森巴耶娃、阿吉扎·热斯巴耶娃、巴赫特詹·卡吉木汗、饶仙·玛姬托娃、包尔詹·卡普塔海等。

这部影片此前已经在多个国际电影节中荣获大奖，包括塔林电影节、喀山电影节、印度喀拉拉邦第26届国际电影节、加特契纳（俄罗斯）国际电影节和迪拜 META 电影节等。

【编译：木合塔尔·木拉提】