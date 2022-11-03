Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  教育

赫瑞瓦特大学哈萨克斯坦分校将在阿克托别州开设

2022 年 11月 3 日 星期四 , 10:33
赫瑞瓦特大学哈萨克斯坦分校将在阿克托别州开设
2022 年 11月 3 日 星期四 , 10:33

赫瑞瓦特大学哈萨克斯坦分校将在阿克托别州开设

哈通社/阿克托别/11月3日--赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)哈萨克斯坦分校将在阿克托别州开设。

阿克托别州州长耶拉勒·托赫詹诺夫与世界著名大学之一——赫瑞瓦特大学的代表举行了会谈。 会谈期间，双方讨论了阿克托别州朱巴诺夫国立大学与赫瑞瓦特大学之间的合作问题。

此次会谈在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的，有关改革高等教育体系以满足经济需求，并在哈萨克斯坦开设著名外国技术高等教育机构分支机构任务框架下举行。

值得一提的是，根据的世界QS排名，赫瑞瓦特大学的数学、化学工程、建筑、电气工程和石油和天然气等学科均位列世界前200。

高等教育机构之间的合作旨在联合培养技术和 IT 专家。

根据协议，赫瑞瓦特大学计划在阿克托别州朱巴诺夫国立大学教育系统中，开设三个本科学位专业（石油和天然气专业、电力工程和计算机工程）和一个硕士学位专业（工业管理）。

考入以上专业的学生毕业时将获得赫瑞瓦特大学和阿克托别州朱巴诺夫国立大学两个大学的毕业证。

双方还就在开设赫瑞瓦特大学分校基础上，打造地区IT枢纽等问题达成合作协议。

【编译：阿依波塔】


相关新闻
2022年前10月哈萨克斯坦短期经济指标为103.1%
参议院议长会见突厥国家议会大会代表
2022年9月哈萨克斯坦车辆登记数量同比增加10.9%
比利·简·金杯排名：哈萨克斯坦女子网球队跻身TOP10
全国约有70万人获得指定社会保障金
阿拉木图维和训练中心开展保护平民国际培训
总统选举-2022：在乌克兰的哈萨克斯坦公民需前往华沙参与投票
哈俄跨界水体共同利用和保护委员会第12次会议在秋明举行
焦点
1 日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋
2 马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使
3 哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份
4 联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来
5 哈萨克斯坦有机农业出口额大增 欧洲是主要方向

时事新闻