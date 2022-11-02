首都公共自行车系统骑车季正式结束

2022 年 11月 2 日 星期三 , 20:24

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首都公共自行车系统骑车季正式结束

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 —— 据首都城市运输系统公司（City transportation systems/CTS）消息，阿斯塔纳公共自行车（Astana Bike）系统2022年度骑车季11月1日正式结束。

消息称，首都公共自行车系统于今年4月15日重新运营，并于10月31日正式结束。

据此前报道，4月15日开放骑车季后，首都公共汽车系统用户增加6 265人，注册用户总数达172 638人，骑行总里程达397 823公里。

据了解，本年度公共自行车系统车站为155个，自行车数量为1千辆。

16岁以上用户可到CTS销售处或在首都公共自行车系统官网（www.velobike.kz）购买公共自行车系统充值卡。月卡价格为2500坚戈，而季卡价格为10000坚戈。

市民在对充值卡进行充值后，可在自行车系统的服务点POS机上刷卡、租车，使用后骑车到正在服务中的相关服务点归还自行车即可。

该系统提供的公共自行车在30钟内可免费租用，全市范围内通租通还。

【编译：小穆】