教育部对校服规范进行新的修订 建议家长采购国产产品

2022 年 11月 2 日 星期三 , 13:32

2022 年 11月 2 日 星期三 , 13:32

教育部对校服规范进行新的修订 建议家长采购国产产品

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 – 哈萨克斯坦教育部计划对学校校服规范进行再度修订。

新的修订建议已经被发布在政务公开讨论官网，接受公众评论至11月15日。

根据新的修订建议，今后在校学生的着装标准方面，男性学生在校期间夏季可穿着衬衫、带纽扣或套头毛衫、开襟衫、Polo衫以及T恤衫，冬季则可以穿着针织背心和高领毛衣。对女性学生的标准与男性学生区别仅在于，冬季除可以穿着针织背心和高领毛衣以外，也可以穿着符合季节保暖需求的连衣裙。

- 过去的规范中，对节日期间男性学生必须穿白色西装衬衫，女生必须身着白色罩衫的规定在新修订建议中被取消了。此外，关于必须穿着和校服颜色同款的领带的要求，也将被取消。- 新修订意见中指出。

文件同时建议学生家长，在选购校服期间，尽可能选择购买国产校服制造商的产品。

不过，根据规范，任何机构不得强制规定家长购买校服的选择范围，不允许指定一家或几家商家为校服的单一供应商。

新规范文件强调，家长选购校服的自由裁量权原则不能受到任何限制。

新规范还表示，各个学校对校服标准的设置，需通过校方、学生家长、法律机构人士共同出席的委员会进行详细讨论后才可确立。

【编译：木合塔尔·木拉提】