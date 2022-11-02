美国调查：女性比男性更容易患有长期冠病

2022 年 11月 2 日 星期三 , 11:58

2022 年 11月 2 日 星期三 , 11:58

美国调查：女性比男性更容易患有长期冠病

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 美国一项调查发现，女性比男性更容易患有长期冠病。

根据美国普查局（U.S. Census Bureau）和全国卫生统计中心（National Center for Health Statistics）本月发布的数据，超过17%的女性在疫情期间出现长期冠病的症状，男性则只有11%。

长期冠病是指在感染冠病后的三个月或更长一段时间仍有症状，有的症状轻微，有的使人衰弱，有的甚至会对多个器官造成影响。

美国医学会杂志（JAMA）的一项研究指出，一些常见的症状包括记忆力差、疲劳、呼吸短促和丧失嗅觉等问题。

这项研究也发现，近18%的女性患者出现长期冠病超过两个月，男性则有10%。

调查也提到，2.4%的女性患者表示她们的症状严重限制她们的日常活动，男性则只有1.3%。

科学家指出，长期冠病可能是不同的疾病所造成的。

国立卫生研究院（National Institutes of Health）目前正在招募一项名为Recover的大规模研究，以精确定义不同类型的长期冠病，以及识别风险因素，并开发测试和治疗方法。