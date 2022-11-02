哈萨克裔女演员荣获中国电视剧届最高奖项

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 – 中国哈萨克族裔女演员热依扎·阿里木江赢得了中国电视剧行业的最高奖项«飞天奖»的最佳女演员大奖。

据中国澎湃新闻报道，2022年11月1日晚，第33届中国电视剧飞天奖颁奖典礼在中国首都北京举行。

当晚的颁奖典礼上，中国籍哈萨克裔女演员热依扎·阿里木江凭借在电视剧《山海情》中的出色表现，获得了«最佳女演员»奖。

颁奖典礼上，出现在舞台上的热依扎激动的含泪表示：

- 新时代的女性不哭。我很幸运，也很有福气。感谢组委会，感谢观众朋友们的认可。让我用自己民族的语言，对大家说一声谢谢——РАХМЕТ!。

飞天奖是一项两年一度的旨在表彰中国 优秀 电视作品和演员的颁奖典礼。这是中国最受知名的电视行业大奖。

值得一提的是，热依扎·阿里木江是自该奖项设立以来第一位获得«最佳女演员»称号的哈萨克族裔女演员。

热依扎·阿里木江 1986年7月15日出生于北京。中国网络上公开发布的信息显示，她在一个非常纯粹的哈萨克家庭长大。女孩的父母在北京的语言中心工作。从 15 岁起，热依扎就开始进入演艺界，并成为了时尚杂志《瑞丽》的封面模特。

迄今她参演了多部电影和电视剧，包括：《摊开你的地图》（2007）、《谎言大作战》（2010）、《甄嬛传》 （2011）、《爱啊哎呀，我愿意》（2012）《爱情自有天意》（2013）、《少年神探狄仁杰》 （2013）、《有一个地方只有我们知道》（2014） 、《谋杀似水年华》（2014）、《谎言西西里》（2015）、《真相禁区》（2015）、《雪女王》（2016） 、《缉枪》（2017）、《九州·海上牧云记》（2017）、《长安十二时辰》（2018）等。

值得一提的是，警匪动作电影《缉枪》中的表演，热依扎曾获得第20届上海国际电影节电影频道最受传媒关注女主角奖 。2019年11月，凭借电视剧《长安十二时辰》获得第26届华鼎奖中国古装题材电视剧最佳女演员的提名。

【编译：木合塔尔·木拉提】



