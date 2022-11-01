以色列举行议会选举

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 —— 据新华社消息，以色列11月1日举行第25届议会选举，共有40个政党和党派联盟角逐议会120个席位。这是以色列不到四年内举行的第五次议会选举。

议会选举投票于当日7时至22时举行。以色列中央选举委员会公布的数据显示，有投票资格的选民超过670万，全国共设12495个投票站，其中279个投票站为感染新冠肺炎而需要隔离的选民设立。选票初步统计结果将在2日公布。

以色列媒体公布的选前民调结果显示，前总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团有望获得30个席位，排名第一；现任总理亚伊尔·拉皮德领导的中左翼政党“拥有未来”党有望获得27个席位。

以色列议会实行一院制，共有120名议员。获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

据悉，2019年4月至2021年3月，以色列举行了四次议会选举。2021年6月，议会最终通过“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，终结了内塔尼亚胡连续12年的执政历史。根据组阁方案，总理由统一右翼联盟领导人纳夫塔利·贝内特担任，拉皮德任候任总理、外长，两人在约两年后轮换总理职位。2022年4月以来，两名议员相继退出的执政联盟失去议会多数席位。6月，议会全会通过解散议会的法案，贝内特提前卸任，拉皮德于7月1日起担任看守总理直至新一届政府成立。



