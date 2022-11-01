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哈萨克斯坦参议员会见斯洛伐克驻哈大使

2022 年 11月 1 日 星期二 , 20:56
哈萨克斯坦参议员会见斯洛伐克驻哈大使
2022 年 11月 1 日 星期二 , 20:56

哈萨克斯坦参议员会见斯洛伐克驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院国际关系、国防及安全委员会主席穆赫塔尔•胡勒-穆哈梅德1日会见斯洛伐克驻哈萨克斯坦大使罗伯特·科尔甘。

哈参议院议员表示，哈萨克斯坦与斯洛伐克之间形成了高水平互信对话，双方将继续推动经贸和人文领域合作关系的发展。他同时还称，斯洛伐克政府总理和议会议长，以及外交部和经济部长近些年对哈萨克斯坦进行的访问充分展现加强相互合作的意愿。

- 对我们来说，在与欧盟之间的战略合作框架下进一步加强斯洛伐克之间的合作发展至关重要。目前，哈萨克斯坦高度重视过渡至绿色经济、贸易和投资、农业和交通运输，以及应对气候变化和科学教育领域，并为有效落实哈萨克斯坦与欧盟之间的扩大战略合作伙伴关系开展了积极工作。-他说。

会谈中，双方就加深议会间合作和吸引投资，以及能源安全领域合作问题进行了讨论。

斯洛伐克大使谈及进一步加强双边合作关系的重要性，并指出了建交28年期间哈萨克斯坦成为了可靠的政治和经济合作伙伴。

【编译：小穆】


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