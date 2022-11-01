首届创意产业周在阿拉木图开幕

2022 年 11月 1 日 星期二 , 13:15

2022 年 11月 1 日 星期二 , 13:15

首届创意产业周在阿拉木图开幕

哈通社/阿拉木图/11月1日--哈萨克斯坦首届创意产业周1日在阿拉木图开幕。根据计划，活动将持续至11月5日。

哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、荷兰、意大利和英国的教育和创意中心，以及创意相关组织代表将参加本次活动。

哈萨克斯坦文化和体育部副部长叶尔詹·叶尔肯巴耶夫在今日举行的首届创意产业周开幕仪式上表示，哈萨克斯坦如今非常重视国家经济发展的主要方向之一 — 创意经济的发展问题。

-去年，政府通过了创意产业发展理念，当前正在按计划实施该理念。近期，创意产业相关职能将分配给文化和体育部，哈萨克旅游国有公司将代表我部负责该行业的发展。倾听大家的想法、对相关项目进行了解并与大家一同努力发展该行业是我们工作的重点之一。我们正在制定一项支持人才和创意团队的政策。-他说。

在这方面，副部长表示，未来哈萨克斯坦还将成立支持创意产业的企业基金。

据悉，首届创意产业周框架下，将在阿拉木图举行展览、各类节目表演、舞台剧等一系列活动。

【编译：阿依波塔】