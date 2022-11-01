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哈萨克斯坦在独联体国家中属于电费最便宜的国家之一

2022 年 11月 1 日 星期二 , 11:32
哈萨克斯坦在独联体国家中属于电费最便宜的国家之一
2022 年 11月 1 日 星期二 , 11:32

哈萨克斯坦在独联体国家中属于电费最便宜的国家之一

哈通社/阿斯塔纳/11月1日--据energyprom.kz消息，独联体国家中，哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯的电价相对来说较便宜。

消息称，在独联体和中亚国家中，人均用电量最高的国家是俄罗斯（每人每年用电6400度电）、哈萨克斯坦（4900度电）和白俄罗斯（3300度电）。

据该网站发布的数据，人均用电量最少的国家是摩尔多瓦（每人每年用电1300度电）、塔吉克斯坦（1500度电）和乌兹别克斯坦（1600度电）。

全球范围内，根据 2020 年对213个国家进行的分析数据，冰岛、挪威和科威特的用电量最高。

人口消费水平受既定平均电价与该国公民平均收入之比影响。 计算收费标准和收入比例方面，俄罗斯公民每年可使用的电总计约 23.21 万千瓦时，每月1.93万千瓦时。

哈萨克斯坦的指标也与俄罗斯的相近，哈萨克斯坦公民每年的平均收入可使用电22.18 万千瓦时，每月可以用电1.85 万千瓦时。

根据该标准，白俄罗斯是排名前三的国家之一，每年可使用的电量为10.14 万千瓦时，每月 8500千瓦时。

【编译：阿依波塔】


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