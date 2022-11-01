参议院议员参访阿克套海港和国家工业石化技术园

2022 年 11月 1 日 星期二 , 10:49

2022 年 11月 1 日 星期二 , 10:49

参议院议员参访阿克套海港和国家工业石化技术园

哈通社/阿斯塔纳/11月1日--日前，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员调研团在工业和基础设发展部工业发展委员会主席伊利亚斯·沃斯潘诺夫陪同下，参观了阿克套海港和国家工业石化技术园经济特区。

参访期间，议员们评估了经济特区工作有效性，并详细讨论了计划内立法修改事项，以促进地方发展。

如今，阿克套海港经济特区正在为曼格斯套州经济社会发展注入新的动力。据工业发展委员会主席伊利亚斯·沃斯潘诺夫介绍，截至目前，该地区已实施总金额达1202亿坚戈的18个项目，创造千余个就业岗位。目前正在实施的28个新项目总金额大7577.75亿坚戈，预计创造近5000个个工作岗位。

而国家工业石化技术园经济特区致力于创建和发展世界一流的石油化工产业基地，主打碳氢化合物原料深加工和具有明显竞争力的高附加值石化产品生产。

伊利亚斯·沃斯潘诺夫介称，截至目前，已成功实施4个项目，还有13个项目处于实施阶段。经济特区内正在实施一体化天然气石油综合体、塑料包装产品和聚合物产品生产基地等工业工程项目。

调研团成员表示，根据参访结果，近期将举行大范围圆桌会议，专门讨论以经济特区现状和未来前景。

【编译：阿遥】



