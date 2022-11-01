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哈卫生部长出席世界突厥医学大会

2022 年 11月 1 日 星期二 , 10:12
哈卫生部长出席世界突厥医学大会
2022 年 11月 1 日 星期二 , 10:12

哈卫生部长出席世界突厥医学大会

哈通社/阿斯塔纳/11月1日--哈萨克斯坦卫生部长阿扎尔·黑尼亚特出席在伊斯坦布尔举行的“大流行后加强全球医疗卫生”主题世界突厥医学大会。

大会的主要目的是，通过汇集居住在国外和土耳其的突厥医学领域专家，提高参与国在医学科学发展领域的潜力。

大会开幕式上，哈萨克斯坦卫生部长向土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、突厥国家组织秘书处和土耳其卫生部就邀请其参与该大会表示了感谢，并向土耳其人民就土耳其共和国成立日致以了衷心祝贺。

考虑到新冠疫情对全球社会各领域的影响，她还强调了医疗卫生领域国际合作的重要性。

-我们感谢合作伙伴在疫情期间给予的支持，也感谢土耳其提供的人道主义援助。-阿扎尔说。

大会的重要议程之一是，由雷杰普·塔伊普·埃尔多安亲自向参与国卫生部长颁发的“致力于医学史 ” 和“共同历史 ” 奖仪式。

在此框架下，土耳其总统向哈萨克斯坦卫生部长颁发了抗击疫情纪念品，以纪念哈萨克斯坦的医学科学界和医疗人员为抗击 COVID-19 大流行做出的贡献。

【编译：阿依波塔】


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