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    国际劳工组织：预计全球劳动力市场将进一步恶化

    2022 年 11月 1 日 星期二 , 07:32

    哈通社/阿斯塔纳/11月1日--据中新网报道，国际劳工组织发布的最新一期《国际劳工组织劳动世界监测报告》指出，多重危机正在威胁全球劳动力市场复苏，预计全球劳动力市场将进一步恶化。

    这份报告指出，近几个月全球劳动力市场前景恶化，根据目前趋势，空缺岗位将减少，全球就业增长将在2022年的最后一个季度显著恶化。

    报告发现，不断上升的通货膨胀导致许多国家的实际工资下降。持续恶化的劳动力市场情况正在影响就业创造和就业质量，已有数据表明劳动力市场急剧放缓。此外，劳动力市场的不平等可能会加剧，导致发达经济体和发展中经济体之间的差距持续存在。

    报告称，乌克兰危机和随之而来的负面溢出效应深刻影响了劳动力市场。食品和能源价格上涨、实际工资下降、不平等加剧、政策选择减少以及发展中国家的债务增加都体现了这种影响。

    报告呼吁，应制定必要的政策以应对劳动力市场的低迷，这些政策不应只对通货膨胀作出反应，而应关注对就业、企业和贫困的更广泛影响。报告警告称，不要过度收紧政策，这可能会对发达国家和发展中国家的就业和收入造成不应有的损害。

    在国际劳工组织总干事吉尔贝·洪博看来，迅速结束乌克兰危机有助于改善全球就业状况。他还指出，«应对这一令人深感担忧的全球就业形势，并防止全球劳动力市场严重低迷，需要实施一套广泛的政策工具，包括干预公共产品的价格、通过社会保护加强收入保障以及采取针对性措施帮助弱势群体等。»
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