转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
天气预报:
努尔-苏丹: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      任命

    阿塔穆库洛夫出任哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使

    2022 年 10月 31 日 星期一 , 22:15

    哈通社/阿斯塔纳/10月31日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日签署命令，任命贝布特•阿塔穆库洛夫为哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使。

    根据总统令，阿塔穆库洛夫不再担任工业和基础设施发展部部长。

    贝布特•阿塔穆库洛夫于1964年5月19日出生于阿拉木图州； 1986年毕业于列宁哈萨克理工学院冶金工程系，2000年完成圣彼得堡国立经济金融大学硕士学业；

    1985年，在诺里尔斯克采矿和冶金综合体担任钢铁熔炼工；

    1986年起，历任奇姆肯特铅冶炼厂熔炼工、技工、工程师等职务；

    1991年至2006年间，在多家私营企业任职；

    2006年，任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使顾问；

    2007年，任哈萨克斯坦驻伊朗大使顾问；

    2008年，任哈萨克斯坦驻德国法兰克福领事馆领事；

    2010年起，历任哈萨克斯坦驻马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾等国特命全权大使；

    2012年，任哈萨克斯坦工业和新技术部行政秘书；

    2014年起，任哈萨克斯坦投资和发展部行政秘书；

    2015年，任南哈萨克斯坦州州长；

    2016年，任哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长；

    2018年，任哈萨克斯坦外交部部长；

    2019年起，任哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长。

    【编译：小穆】
    哈萨克斯坦
    Новости по теме
    焦点
    1 日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋
    2 马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使
    3 赫尔辛基网球挑战赛：库库什金晋级第三轮
    4 哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份
    5 联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来