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阿塔穆库洛夫出任哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使

2022 年 10月 31 日 星期一 , 22:15
阿塔穆库洛夫出任哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使
2022 年 10月 31 日 星期一 , 22:15

阿塔穆库洛夫出任哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日签署命令，任命贝布特•阿塔穆库洛夫为哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使。

根据总统令，阿塔穆库洛夫不再担任工业和基础设施发展部部长。

贝布特•阿塔穆库洛夫于1964年5月19日出生于阿拉木图州； 1986年毕业于列宁哈萨克理工学院冶金工程系，2000年完成圣彼得堡国立经济金融大学硕士学业；

1985年，在诺里尔斯克采矿和冶金综合体担任钢铁熔炼工；

1986年起，历任奇姆肯特铅冶炼厂熔炼工、技工、工程师等职务；

1991年至2006年间，在多家私营企业任职；

2006年，任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使顾问；

2007年，任哈萨克斯坦驻伊朗大使顾问；

2008年，任哈萨克斯坦驻德国法兰克福领事馆领事；

2010年起，历任哈萨克斯坦驻马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾等国特命全权大使；

2012年，任哈萨克斯坦工业和新技术部行政秘书；

2014年起，任哈萨克斯坦投资和发展部行政秘书；

2015年，任南哈萨克斯坦州州长；

2016年，任哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长；

2018年，任哈萨克斯坦外交部部长；

2019年起，任哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长。

【编译：小穆】

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