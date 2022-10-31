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政府总理会见德国外长

2022 年 10月 31 日 星期一 , 16:10
政府总理会见德国外长
2022 年 10月 31 日 星期一 , 16:10

政府总理会见德国外长

哈通社/阿斯塔纳/10月31日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫31日会见对哈萨克斯坦进行工作访问的德国外长安娜莱娜·贝尔伯克。

德国是哈萨克斯坦在欧盟的重要贸易、经济和投资伙伴。在这方面，阿斯塔纳有意在世界经济面临不利因素的情况下，仍保持并进一步加强与柏林的高水平合作。

去年，德国对哈萨克斯坦经济的直接投资额增长了25%，超过3.2亿美元。与此同时，两国相互贸易额也增长6%以上，达到了22亿美元。值得一提的是，以上指标今年也呈增长趋势。

-我们在加强投资合作和增加相互贸易量方面具有巨大潜力。-哈总理说。

计划建设的总容量为45吉瓦的风能和太阳能发电厂，以及生产«绿色»氢气的能源综合体项目是两国积极合作的有效成果。

与此同时，斯马伊洛夫指出了德方有关在阿斯塔纳设立氢外交办公室倡议的重要性。

德外长指出了哈萨克斯坦近年来在经济社会和政治领域取得的重大进展。

-我们认为，重要的是要在平等的基础上发展经济关系，以使双方都受益。-安娜莱娜·贝尔伯克说。

【编译：阿依波塔】


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