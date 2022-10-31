德国外长：支持哈萨克斯坦在国际议题上的立场

2022 年 10月 31 日 星期一 , 14:59

2022 年 10月 31 日 星期一 , 14:59

德国外长：支持哈萨克斯坦在国际议题上的立场

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 德国对哈萨克斯坦维护国际秩序的基本立场予以尊重。

德国联邦外交部部长安娜莱娜·贝尔伯克31日在同哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德举行会晤后共同主持召开的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦多年来始终秉持着对国际秩序的高度尊重与支持的立场，并尝试各种努力，尽一切可能对国际秩序予以维护。

她强调指出，即使是在当前的复杂国际形势下，哈萨克斯坦依然明确遵循这一立场。

- 因此，德国方面的哈国的这一立场表示尊重。- 安娜莱娜·贝尔伯克说。

德国外长表示，当今世界各国都在扩大自身的影响力，期间在经济领域，基于协议的相互联系正在不断加深。

- 德国希望建立基于公正和对等原则的、没有强迫和隐藏条件的协议的双边经济关系。- 德国外长说。

此次会谈中，哈德外长就在哈萨克斯坦建设全球最大之一的«绿色»氢气生产基地项目进行的讨论。哈萨克斯坦在该领域拥有丰富的潜力。

德国外长指出，德国企业在氢能源、风能和太阳能项目领域居于世界前列。

- 我们计划在阿斯塔纳建立氢外交办公室，并将为实际的项目落实创造必要条件。- 安娜莱娜·贝尔伯克说。

德国外长还高度评价了哈萨克斯坦当前正在实施中的重要的政治体制改革，表示德国希望扩大同哈萨克斯坦在政治改革、法治和人权领域的对话。她强调，一个开放、强大和自信的公民社会，将会为创新和成功的未来铺平道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】