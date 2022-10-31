哈德外长举行会谈 重点讨论加深两国各领域合作

哈通社/阿斯塔纳/10月31日—政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德周一在阿斯塔纳会见德国联邦外交部部长安娜莱娜·贝尔伯克。他表示，德国代表团对哈萨克斯坦的访问将进一步推动两国之间经济合作和政治对话。

两国外长进行了基于互信和富有成果的对话。双方讨论了两国政治、经济和文化人文交流现状和发展前景，并就国际议题热点问题交换了意见。在哈德建交30周年框架内，双方注意到了两国在政治对话和经贸投资领域进行了高水平的、稳定的和互利互惠的合作。

穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，在保持多边外交政策连续性的背景下，哈萨克斯坦将重点推进与德国和整个欧盟的合作步骤。

他表示相信安娜莱娜·贝尔伯克女士对哈萨克斯坦的访问将为两国经济合作和政治对话以及国际关系深入发展注入新的动力。

-我们很高兴看到德国联邦议院议员代表到访并与哈萨克斯坦议会代表进行会谈。相信双方将就代议制发展问题，包括旨在建立公正哈萨克斯坦的大规模政治社会改革进程积极交换意。此外，我们对一支由德国主要经济部门领军人物组成的大型商业代表团的到访表示欢迎。-穆赫塔尔·特列别尔德说。

穆赫塔尔·特列别尔德指出，哈萨克斯坦是是最有吸引力的投资目的国之一。2021年，吸引外资流量不仅恢复到疫情前的水平，而且还增长了38%。截至去年年底，投向哈萨克斯坦的直接外资总额达240亿美元，比2020年多出37.7%。德国是世界第四大经济体，但目前尚未跻身于投资哈国经济的前十个国家之列。因此，哈国政府将考虑为德国投资者和企业家在哈经营活动提供更多便利。为此，哈国政府成立了一个工作小组，专门负责协调与德国投资者和企业家的互动。

他指出，哈萨克斯坦正在对经济领域700个大中小型资产实行私有化，这将为德国企业家开辟更多可能性。德国雄厚的投资、先进的技术和生产技能，以及哈萨克斯坦的资源禀赋、熟练工人和便利的经商环境，为双方在双赢原则下扩大合作奠定了牢固基础。哈萨克斯坦愿意在原材料和稀有金属初级加工、生态型清洁能源发展领域同德国加深合作。

德国外交部部长安娜莱娜·贝尔伯克则提议在哈萨克斯坦设立氢外交办公室。

-10月27日，德瑞Sveind Energy集团子公司HYRASIA ONE与哈萨克斯坦政府签署了一项投资协议。为保障欧亚能源和原材料工业安全，计划在哈萨克斯坦建设世界上最大绿氢气生产基地之一。-她说。

为此，她提议在哈萨克斯坦开设氢外交办公室。

穆赫塔尔·特列别尔德回应称，哈方欢迎德方关于在阿斯塔纳开设氢外交办公室的建议。

【编译：阿遥】



