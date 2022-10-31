哈萨克斯坦政府将加大对金帐汗国学术文化项目支持力度

哈通社/阿斯塔纳/10月31日--据文化和体育部新闻处消息，《金帐汗国历史文化遗产》国际学术实践研讨会日前在杰兹卡兹甘举行。

参加研讨会的知名历史学家特别强调了世界征服者成吉思汗之长子、金帐汗国统治者、军事将领术赤汗政治遗产的重要意义。

文化和体育部长达吾然·阿巴耶在致辞中指出，在学术话语中，经常发生哪个国家、哪个民族、哪些人最有资格被视为术赤兀鲁思直接继承者的争论。他同时指出，哈萨克国家观念政治、文化、民族、语言和经济基础正是在金帐汗国空间积累起来的。

-术赤兀鲁思解体之后，广袤的欧亚大陆上相继出现了哈萨克汗国、阿斯特拉罕汗国、失比尔汗国、喀山汗国、希瓦汗国、布哈拉汗国、卡西姆汗国及诺盖斡耳朵等诸多国家。当然，学术争论有其必要性，但同时也不能忽视其主要目的和使命，即寻求历史真相。我们要切记，当我们为分割庞大帝国遗产争论不休时—曾有数十个民族在这个伟大国家境内和平共处、进行贸易和建造城市—历史荣耀将黯然失色，意识形态博弈随即开始。-达吾然·阿巴耶说。

他指出，一年前，国家元首在对卡拉干达州乌勒套县进行工作视察时提出了举行金帐汗国国际学术研讨会倡议。今天，在距离术赤汗陵墓70公里处，学界领军人物努力将加速形成专门研究术赤乌鲁斯国际学术界进程提升至国际性话题。

-首先，我们必须认识到，金帐汗国是当时最强大最伟大帝国之一，她拥有灿烂的文化、辉煌的城池、训练有素的军队和完善的行政服务体系。在其领土上，操着不同语言、信奉不同宗教的诸多民族和平地生活在一起。他们的和平共处展现了中世纪少有的对话文化、交流互鉴、尊重他者和互不歧视例子。-达吾然·阿巴耶说。

他表示，哈萨克斯坦政府将继续加大对金帐汗国学术文化项目支持力度。

【编译：阿遥】



