提穆尔·苏勒坦哈兹耶被任命为卫生部第一副部长
2022 年 10月 31 日 星期一 , 11:39
2022 年 10月 31 日 星期一 , 11:39
提穆尔·苏勒坦哈兹耶被任命为卫生部第一副部长
哈通社/阿斯塔纳/10月31日--据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府决定任命提穆尔·苏勒坦哈兹耶为卫生部第一副部长。
提穆尔·苏勒坦哈兹耶1982年出生在阿拉木图市。
毕业于哈萨克国立医科大学和美国杜兰大学。
职业生涯始于2005年，是年任阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学普通解剖学系助理实验师。
2010年 出任哈萨克斯坦医疗救助科学中心教育培训部门首席专家。
2010—2013年 在国医控股公司创新与技术转移部担任多个职位。
2013--2014年 担任医疗技术与信息系统中心主任。
2014—2016年 在商业机构任职。
2016年 任全国保健中心副总经理。
2016—2017年 任卫生和社会发展部医疗服务标准化司代理司长。
2017-2018年 任卫生部项目管理司司长。
2018—2020年 任北哈州卫生厅厅长。
2020年 任卫生部商品和服务质量安全监管委员会主席 。
2021-2022年 任北哈州副州长。
【编译：阿遥】
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