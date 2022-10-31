卢拉在巴西总统选举中获胜

2022 年 10月 31 日 星期一 , 07:47

2022 年 10月 31 日 星期一 , 07:47

卢拉在巴西总统选举中获胜

哈通社/阿斯塔纳/10月31日--据中新社报道，当地时间10月30日晚间，巴西总统选举第二轮投票约93%的选票已统计完成。根据巴西高等选举法院的统计结果，巴西权威调查机构«页报数据»表示，劳工党候选人路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在大选中获胜。

卢拉出生于1945年10月，于1980年创立巴西劳工党，并在2003至2010年连续担任两届巴西总统，是该国历史上首位工人出身的总统。2018年4月，卢拉因贪腐指控入狱，后于次年11月出狱。2021年，卢拉之前的犯罪判决被巴西法院裁定为无效。

卢拉于2022年5月正式宣布搭档圣保罗州前州长阿尔克明参加总统大选，这也是他第六次参选。从选前民调结果来看，卢拉的支持率始终领先于现任总统博索纳罗。他曾表示，如果成功当选，他将着手重建巴西经济、加强公共财政管理、限制国家重点行业的私有化和实施税制改革等。在国际政策方面，卢拉承诺将加强拉美国家间的合作机制、深化金砖国家合作，并努力提高巴西在世界舞台上的地位。