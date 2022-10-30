韩国首尔万圣节踩踏事故中有一名哈萨克斯坦公民遇难

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 哈萨克斯坦外交部证实，有一名哈萨克斯坦公民在29日晚发生于韩国首都的万圣节踩踏事故中不幸遇难。

据外交部消息，根据韩国首尔市紧急指挥部和警方提供的信息，在29日晚首尔梨泰院一带发生的悲剧性事件当中，有一名哈萨克斯坦公民（女性1996年出生 阿克托别州居民）遇难。

据了解，该哈萨克斯坦公民为哈国在韩国某高等学府的留学生。

哈萨克斯坦外交机构已经与死者家属取得联系，并就相关的文件工作，以及后续的遗体运回工作等提供一切所需的帮助。

哈萨克斯坦驻韩国大使馆目前全天保持工作，并组建了与韩国政府机构保持畅通联系的紧急指挥部。驻韩使馆工作人员正在与所有在韩哈国公民取得联系。

哈国驻韩国使馆紧急联络方式如下：

固定电话：+82 2 379-9714, +82 2 394-9716;

移动电话：+82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;

电子邮箱：seoul@mfa.kz;

使馆地址：53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.

根据韩联社截至30日的报道，首尔梨泰院一带于万圣节前夕的29日晚聚集数万人，因路窄人多发生踩踏事故。遇难者中女性为98人，男性为56人。警方已确认153名遇难者身份，并已通报遗属，正在核实剩下的1名遇难者身份。

【编译：木合塔尔·木拉提】



