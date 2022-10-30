乌兹别克斯坦议长高度评价哈萨克斯坦的政治体制改革

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫29日与到访的乌兹别克斯坦最高议会议长坦兹拉·纳尔巴耶娃举行了会晤。

会谈中，乌兹别克斯坦议长高度评价了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为建设公正的哈萨克斯坦而启动实施的大规模政治体制改革。

同时，坦兹拉·纳尔巴耶娃还就哈萨克斯坦成功举办一系列大型国际会议，特别是今年9月在首都阿斯塔纳举行的第七届世界和传统宗教大会表示了祝贺。

- 哈萨克斯坦正在逐渐成为吸引世界各个角落的游客，以及为了了解贵国总统倡导的变化而前来参加大型会晤的会议组织者和举办中心。哈萨克斯坦成功的在宪法中加入了为整体国民谋福利的新变化，贵国发生的改革受到了我们的高度关注。- 坦兹拉·纳尔巴耶娃说。

会谈中，两国议会议长高度评价了哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦合作委员会开展的有效工作，并表示其工作为两国立法机构之间的合作带来了良好的帮助，特别是在强化议会监督工作的可能性方面。

- 我们愿意就立法机构工作经验方面开展交流，因为我们两国在很多问题的解决和对情况的分析观点上具有相似性。开展委员会之间，特别是其中的理事会和地方议会、青年和女性组织代表之间的合作具有重要的意义。- 坦兹拉·纳尔巴耶娃说。

坦兹拉·纳尔巴耶娃还建议于2023年在乌兹别克斯坦举办哈萨克斯坦女性企业家参与的经济论坛。

玛吾林·阿什姆巴耶夫对坦兹拉·纳尔巴耶娃旨在深化两国立法机构合作的建议表示了感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】



