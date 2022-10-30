又有两个国家向哈萨克斯坦开放免签政策

2022 年 10月 30 日 星期日 , 08:00

2022 年 10月 30 日 星期日 , 08:00

又有两个国家向哈萨克斯坦开放免签政策

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 – 尼加拉瓜和多米尼加共和国向哈萨克斯坦公民开放免签。

根据哈萨克斯坦政府在政务公开网站上公布的文件显示，今后哈国公民持普通护照，可免签入境尼加拉瓜和多米尼加共和国。

其中，尼加拉瓜向哈国公民开放30日免签，而多米尼加共和国向哈国公民开放60日的免签政策。

文件还表示，凡是持有有效的旅行证件的哈萨克斯坦公民，今后在入境这两个国家期间，在免签期限有效期内，无论是单次还是多次入境，亦或是过境该国前往其他国家期间，都将不再被要求提供入境签证。

在遭遇意外情况需要逗留更长期限时（自然灾害、疾病或者其他），公民则需要向相关国家提供额外的证明文件。

文件同时指出，哈国公民如果属于公务入境，仍需要向尼加拉瓜共和国边检出示公务入境签证。

上述两国公民也将对等的获得哈萨克斯坦方面的免签政策待遇。

哈萨克斯坦与尼加拉瓜和多米尼加之间的相互免签协议是于2022年9月21日在纽约签署的。

该文件在政务公开网站上将开放公众讨论和收集公众意见至11月10日。

【编译：木合塔尔·木拉提】